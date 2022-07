Il talento di Mr C: il nuovo cult con Nicolas Cage arriva in home-video con Eagle Pictures

Il talento di Mr C ha debuttato col 100% su Rotten Tomatoes negli Stati Uniti dopo il passaggio nelle sale, e adesso si prepara ad esordire sul mercato home-video per l'Italia grazie a Eagle Pictures.

Il film sarà disponibile dal 22 luglio per l’acquisto digitale sulle piattaforme Chili, Rakuten TV, Timvision, iTunes, Google Play Video, Youtube e Prime Video, e nei formati DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD, sempre dal 22 luglio: inoltre, tutti i formati fisici saranno arricchiti da un booklet da collezione di 20 pagine dal titolo "Tutto quello che non sai su Nicolas Cage" contenente le curiosità principali sul celebre attore, insieme a tantissimi extra con scene tagliate del film.

Scritto e diretto da Tom Gormican, il film vede protagonista Nicolas Cage alle prese con una irresistibile commedia d’azione in cui interpreta una versione romanzata e parodistica di se stesso, per un mix intelligente e autoironico. Nel cast anche Pedro Pascal, protagonista dell’amatissima serie The Mandalorian, qui nei panni di un pericoloso super fan dell’attore hollywoodiano. Nella storia, questo Nicolas Cage alternativo è creativamente insoddisfatto e, di fronte alla rovina finanziaria, decide di accettare anche se con una certa riluttanza l’offerta da 1 milione di dollari per partecipare al compleanno di un suo super fan: le cose prendono una svolta inaspettata quando Nick Cage viene reclutato da una agente della CIA (Tiffany Haddish) per indagare proprio sui traffici e gli affari del suo fan.

