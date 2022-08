Il talento di Mr Crocodile: un famoso vincitore di Amici scelto per il doppiaggio italiano

Da non confondere con il nuovo cult di Nicolas Cage Il talento di Mr C, il nuovo film Sony Pictures Il talento di Mr Crocodile ha scelto il suo doppiatore italiano ufficiale in una delle più note star di Amici di Maria De Filippi.

Stiamo parlando di Luigi Strangis, giovane talentuoso cantante e polistrumentista (il suo primo album “Strangis” ha debuttato al vertice della classifica italiana) vincitore dell’ultima edizione di Amici, che interpreterà le canzoni italiane del coccodrillo Lyle nel nuovo film live-action per famiglie in uscita dal 27 ottobre nei cinema italiani.

Il film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, è tratto dalla serie di libri best-seller di Bernard Waber, ed è un live-action per tutta la famiglia che racconta la storia del coccodrillo Lyle e le sue avventure insieme alla famiglia Primm. Diretto e prodotto da Will Speck e Josh Gordon e scritto da Will Davies, Il Talento di Mr. Crocodile vede nel cast Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy e Brett Gelman.

Nella versione originale, il film contiene brani esclusivi interpretati da Shawn Mendes e scritte dagli autori di The Greatest Showman, Benj Pasek e Justin Paul. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale de Il talento di Mr Crocodile.