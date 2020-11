Il talento del calabrone, il thriller con Castellitto da oggi in streaming su Prime Video

Previsto inizialmente per lo scorso 5 marzo, Il talento del calabrone è finalmente sbarcato in streaming su Amazon Prime Video dopo la mancata uscita nelle sale. Diretto da Giacomo Cimini, si tratta di un thriller tutto italiano che vede nel cast Sergio Castellitto, Anna Foglietta e Lorenzo Richelmy.

Questa la sinossi ufficiale: "Milano. Steph è un giovane DJ radiofonico sulla cresta dell’onda, molto popolare sui social media. Ogni sera conduce un programma radiofonico con un forte seguito durante il quale riceve chiamate dai fan. Una sera, una telefonata, però, lo raggela: uno sconosciuto dal sangue freddo annuncia in diretta di volersi togliere la vita, facendosi esplodere nel centro della città. Steph cerca di gestire la situazione: l’attentatore minaccia di farsi esplodere se il DJ non lo intratterrà in diretta. L’uomo, che si fa chiamare Carlo, sfida Steph in un duello di resistenza mentale. Nel frattempo, il nucleo investigativo dei Carabinieri guidato dalla risoluta Tenente Colonnello Rosa Amedei si mette sulle tracce del terrorista e scopre che il piano dell’uomo è molto più complesso di quanto lui stesso voglia mostrare: è l’atto di un uomo dotato di un’intelligenza superiore, capace di mettere in scacco un’intera città con una sola, semplice telefonata."

Sempre sulla piattaforma di Amazon ha da poco esordito anche Palm Springs, irresistibile commedia con protagonisti Andy Samberg e Cristin Milioti che riprende il concetto lanciato da Ricomincio da capo. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle 5 novità da non perdere su Prime Video.