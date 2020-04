I talenti nascosti delle vostre celebrità preferite

Sappiamo che sanno recitare, cantare e ballare, sappiamo che sanno far divertire ed emozionare... Ma non è finita qui. Ecco alcuni dei talenti nascosti più esilaranti e sorprendenti delle vostre celebrità preferite.

Come possiamo vedere anche nei video qui riportati, alcune delle star del cinema, della musica e della televisione posseggono delle abilità alquanto fuori dal comune, o comunque, che non sono proprio da tutti.

Se infatti l'interprete di Harry Potter Daniel Radcliffe ci mostra le sue doti da rapper, il cantante Justin Bieber mostra di saper risolvere nel giro di pochi secondi un cubo di Rubik, mentre l'attrice di Game of Thrones Sophie Turner fa sfoggio delle sue abilità circensi e della sua ottima flessibilità, un pò come Lucy Liu e Nina Dobrev di The Vampire Diaries. Anche Jamie Dornan, Zac Efron e Taylor Lautner non se la cavano male...

Cara Delevingne si dà al beatboxing, Kendall Jenner una volta rappa anche lei, un'altra imita gi uccellini, e Kim Kardashian... Beh, lei sostiene di poter "odorare" quando qualcuno ha una carie.

Katy Perry imita i rospi, Victoria Justice rifà The Rock, mentre Nicole Kidman ha una volontà e uno stomaco di ferro (davvero, con tutti quegli insetti!). E la lista continua...

Insomma, ognuno di loro sembra avere qualcosa da "rivelare" al mondo...O a un Talk Show.