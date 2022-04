Takeshi Kitano rinuncia all'Italia, non sarà al Far East Festival: il messaggio di scuse

Qualche giorno fa vi avevamo segnalato la presenza di Takeshi Kitano in Italia a Udine per la consegna del Gelso d'Oro alla carriera in occasione del 24esimo Far East Film Festival, ma purtroppo c'è stato un inatteso cambio di programma.

Pochi minuti fa, infatti, il Far East Film Festival ha pubblicato sui propri canali social un messaggio che ha colto tutti alla sprovvista, nel quale è stato annunciato che Takeshi Kitano non sarà presente alla cerimonia di premiazione: il premio gli sarà consegnato virtualmente, una notizia che di certo infrangerà i cuori dei fan accorsi a Udine per 'incontrarlo'. "Mi ero organizzato per arrivare da voi ed ero pronto a partire" ha dichiarato Kitano in un comunicato pubblicato dal Far East Film Festival, "ma a causa della situazione attuale, tra pandemia e guerra in Ucraina, e anche a causa della mancanza di forza fisica per affrontare un viaggio lungo 24 ore, ho dovuto rinunciare alla mia trasferta a Udine".

Il festival fa sapere che i festeggiamenti in onore di Takeshi Kitano rimarranno invariati: domani venerdì 29 aprile il programma del Kitano’s Day non cambierà, il premio sarà consegnato in forma virtuale durante la cerimonia prevista, che si terrà sempre alle 19.30, e il pubblico in sala che ha già acquistato i biglietti potrà ugualmente assistere alla proiezione di Sonatine, uno dei suoi capolavori: il film lo fece conoscere a livello mondiale dopo lo sconvolgente esordio di Violent Cop.

Se anche voi volete festeggiare Kitano, recuperate il nostro approfondimento su Hanabi Fiori di Fuoco, il film che gli valse il Leone d'Oro al Festival di Venezia.