Takers, il prequel non fu realizzato per rispetto nei confronti di Paul Walker

Questa sera torna in onda Takers, action thriller del 2010 diretto da John Lueseenhop che vede come protagonisti Paul Walker, Idris Elba, Chris Brown, Hayden Christensen, Michael Ealey, Clifford "Tip" Harris e Matt Dillon.

Il film segue le vicende di un noto gruppo di criminali formato da John Rahway, Ghost, Jesse Attica, A.J., Jake Attica e dal loro leader Gordon Cozier, che si prende continuamente gioco della polizia organizzando delle rapine perfette: entrano ed escono senza lasciare alcuna traccia. Tuttavia, quando decidono di mettere a segno un ultimo grande colpo, il gruppo dovrà vedersela con un tenace detective disposto a tutto pur di fermarli.

Quello che forse non sapete, però, è che dopo il discreto successo di Takers la produzione iniziò a pianificare un secondo capitolo: come rivelò Harris, infatti, il cast originale sarebbe dovuto tornare in un prequel sull'origine della banda di criminali. Tuttavia, in seguito al tragico incidente che costò la vita a Paul Walker, nessuno degli addetti ai lavori volle portare avanti il progetto per rispetto nei confronti del collega scomparso.

Per altri approfondimenti vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Takers, in onda in prima serata su Rai 4 alle ore 21.20. Nel frattempo, vi lasciamo al toccante video tributo a Paul Walker condiviso dalla figlia Meadow il mese scorso in ricordo del padre.