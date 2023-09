Taken 3, Liam Neeson come Tom Cruise: l'attore realizzò tutti gli stunt del film!

Taken è una delle saghe action più amate degli ultimi anni. Liam Neeson, protagonista delle pellicole, si è costruito la fama di eroe d'azione senza scrupoli soprattutto grazie al tipo d'approccio che lui ha nel realizzare film di questo tipo e, più in particolare, per Taken 3.

Nel corso della sua carriera Neeson ha lavorato nel mondo del cinema sottoponendosi a qualsiasi tipo di prova, anche la più complessa e ingestibile da realizzare. La critica ha infatti realizzato una classifica dei 10 ruoli più iconici di Liam Neeson per confermare quanto la sua carriera, in realtà, sia molto più sfaccettata di quanto molti possano pensare. La svolta nel cinema d'azione e nei revenge movie è stata abbastanza recente rispetto ai tipi di pellicole con cui Neeson si è "fatto le ossa" nel corso della sua lunghissima carriera.

Ciò di mostra in maniera totale la sua completa dedizione al lavoro e come, in realtà, dedichi anima e corpo nell'interpretare i suoi personaggi. Per Taken 3, secondo quanto trapelato, si sarebbe allenato per mesi effettuando in prima persona tutte le scene d'azione e gli stunt nel quale il protagonista era coinvolto. Molti attori decidono di rifiutare questa possibilità poiché spaventati della possibilità di ferirsi. Insieme a Tom Cruise sembra che Liam Neeson sia uno dei pochi disposto a fare di tutto per i propri film.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sulla pellicola, vi consigliamo la nostra recensione di Taken 3.