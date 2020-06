Take That, Rosamund Pike e Ruth Wilson nel film sulla band di Robbie Williams

Secondo quanto riportato da Deadline, Ruth Wilson (The Affair), Cush Jumbo (The Good Fight), e Rosamund Pike (Gone Girl) sarebbero in trattative per entrare a far parte del cast di Greatest Days, il biopic dedicato ai Take That, pop band britannica che ha lanciato la carriera di Robbie Williams nella musica.

Si tratta dell'adattamento cinematografico del musical teatrale The Band, andato in scena per i teatri del Regno Unito e che racconta la storia della band nei suoi anni di attività. Ispirato alle canzoni dei Take That, il film è stato sviluppato con l'aiuto di Universal Music Group, quindi includerà un buon numero di canzoni e hit della band. La storia si concentrerà su cinque studentesse che aspettano di trascorrere la notte più bella della loro vita al concerto della loro band preferita. 25 anni dopo le loro vite sono cambiate in una miriade di modi diversi e arriva l'occasione giusta per una rimpatriata, per ricordare il passato e guardare al futuro.

Tra le canzoni che faranno parte della pellicola anche le celebri “Patience,” “Back For Good,” “A Million Love Songs,” “Relight My Fire,” e “Could It Be Magic”. La band, che nel corso della sua carriera ha venduto più di 45 milioni di dischi totalizzando 12 canzoni #1 in classifica è anche in trattative per scrivere una canzone originale che faccia da tema per il film.

Greatest Days sarà diretto da Coky Giedroyc (How To Build A Girl), scritto da Tim Firth (Calendar Girls), e coreografato da Drew McOnie. Danny Perkins (Carol) e Kate Solomon (United 93) produrranno la pellicola tramite la loro Elysian Film Group insieme a Damian Jones (The Iron Lady) e alla sua DJ Films. I Take That saranno anche produttori esecutivi del film accanto a David Pugh e Dafydd Rogers.

Il progetto sembra rimandare all'idea di Blinded by the Light con le canzoni di Bruce Springsteen più che a Bohemian Rhapsody dei Queen.