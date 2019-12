Takashi Miike su Hollywood e il suo nuovo film, First Love

Un giovane pugile e una ragazza sbandata vengono risucchiati nel vortice del traffico di droga nel corso di una notte a Tokyo. Dopo varie presentazioni, First Love di Takashi Miike è proiettato questa settimana all'International Film Festival & Awards Macao, un evento in crescita che viene organizzato nella capitala asiatica del gioco d'azzardo.

Il regista Takashi Miike ha parlato con Deadline e nell'intervista ha toccato diversi argomenti, parlando anche di com'è cambiato il suo lavoro nel corso di una carriera cinematografica che dura da oltre trent'anni.

"La vita non dura tanto quanto si pensa. Sono felice di fare film e divertirmi" ha dichiarato Miike. Il regista si è soffermato su First Love:"I giovani sono alla ricerca di leggere storie d'amore e anime, e i cineasti hanno perso il coraggio di azzardare. L'industria cinematografica giapponese sta lentamente ma sicuramente morendo. Così ho avuto una Yakuza su tutte le furie nel mio film, per proteggere la diversità nei film".



Takashi Miike si è soffermato anche sull'industria hollywoodiana:"Per la nostra generazione i film di Hollywood sono un desiderio, anche solo come spettatori. Ma ad essere sincero, voglio fare tutto il possibile per girare un film a Hollywood una volta nella vita. Se avessi un'opportunità, vorrei godermela al meglio".

Sulla distribuzione in sala:"Sono ottimista, ma sono sicuro che non sarà nella forma attuale". E poi Audition:"Il progetto del quale sono più grato, più che orgoglioso. E sarei grato se gli spettatori lo fossero di First Love, il mio ultimo film". Il trailer di First Love è già stato distribuito e ora è attesa la distribuzione in sala. Su Everyeye trovate anche la recensione de L'immortale di Takashi Miike, film pubblicato su Netflix nel 2017.