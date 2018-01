Taika Waititi ha usato la versione 'illegale' di Thor: Ragnarok per un sizzle reel

Come ormai saprete, è da un po' di giorni che una versione(e in HD) di Thor: Ragnarok circola tra i siti di streaming edopo che, per errore e in anticipo sui tempi, ha messo a disposizione il film accidentalmente.

I Marvel Studios si saranno arrabbiati? Probabile, ma una persona sicuramente no. Stiamo parlando del regista Taika Waititi, che sempre con la sua ironia, ha svelato un divertente aneddoto a riguardo: ha scaricato anche lui la versione pirata per realizzare un suo personale sizzle reel della pellicola.

"Ho messo insieme piccole clip e sequenze della pellicola" ha svelato Waititi durante un'intervista Radio "Ho, praticamente, scaricato illegalmente il film e, sapete, preso delle clip direttamente da internet. Non mi interessa più di tanto svelarlo in diretta radio... ma adesso tagliate quanto ho detto!".

Sicuramente l'ironia di Waititi la fa da padrone e non sapremo, per ora, se sta effettivamente raccontando il vero o meno, di certo è che - visto il soggetto di cui stiamo parlando - non sarebbe poi tanto campata in aria una cosa del genere.

Soprattutto, chissà quale sizzle reel avrà realizzato il regista! Ricordiamo che, secondo Kevin Feige dei Marvel Studios, fu proprio un suo sizzle reel a convincerli ad ingaggiarlo alla regia del film.

Per tutti i comuni mortali in Italia, Thor: Ragnarok arriverà in edizione home video a marzo.