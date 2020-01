Taika Waititi ufficialmente 'corteggiato' per dirigere il prossimo film di Star Wars

The Hollywood Reporter afferma che Disney e Lucasfilm avrebbero trovato il regista per il prossimo film di Star Wars: trattasi di Taika Waititi, acclamato cineasta neozelandese che per lo studio ha già diretto Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit, neo-acquisto tramite Fox Searchlight.

Non è chiaro al momento a che punto siano le discussioni fra le due parti, né se il progetto sia separato da quello in fase di sviluppo con Kevin Feige, che a Waititi ha affidato la direzione del prossimo film Marvel Studios Thor: Love & Thunder.

Disney e Lucasfilm, produttori dei film di Star Wars, non hanno commentato.

La mossa da parte delle compagnie arriva in un momento storico in cui due flussi di Star Wars si stanno incrociando in direzioni diverse, con la saga degli Skywalker giunta al termine e l'era Disney+ appena iniziata (col botto) tramite The Mandalorian, serie tv creata da Jon Favreau che Waititi ha co-diretto e interpretato.

Il succitato Jojo Rabbit, che il regista ha scritto, diretto e interpretato, ha incassato il maggior numero di nomination per la Disney agli Oscar 2020, ben sei, inclusa quella al miglior film.

Ad oggi si sa davvero poco dei piani per il ritorno della saga sul grande schermo, con i creatori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss che hanno abbandonato il loro progetto qualche mese fa. Inoltre Rian Johnson, che ha diretto The Last Jedi e starebbe sviluppando una sua trilogia originale, si sta ora concentrando su un sequel del nominato all'Oscar Knives Out, pubblicizzato come il suo prossimo film. Lo stato del suo progetto Star Wars non è attualmente noto.

Waititi sta lavorando alla post-produzione del suo film drammatico di piccolo budget Next Goal Wins per Fox Searchlight, che non ha ancora una data di uscita. Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale il 5 novembre 2021, mentre la data di uscita del prossimo film della saga di Star Wars è stata fissata per dicembre 2022. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.