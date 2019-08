Taika Waititi è in trattative per partecipare a The Suicide Squad!

Pare proprio che ci sarà tanta Marvel in questo The Suicide Squad: il film che proseguirà o resetterà la storia di Harley Quinn e soci ha attinto dall'altra parte della barricata già a partire dalla regia, ingaggiando James Gunn all'epoca esiliato da Disney, ma sembra in procinto di accogliere un altro personaggio noto agli ambienti dell'MCU.

Il nome in questione è quello di Taika Waititi, apprezzatissimo regista di Thor: Ragnarok e del prossimo Thor: Love and Thunder! L'indiscrezione è stata raccolta da Deadline e parla di più colloqui già avvenuti tra Waititi e Gunn. Non ci sono invece indicazioni di alcun tipo su quale parte il regista neozelandese andrebbe ad interpretare, né sul minutaggio del quale beneficerebbe.

Il cast di The Suicide Squad continua a prendere forma, dunque: voci su Waititi a parte, gli attori già confermati per il film di Gunn sono Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag), Idris Elba, David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), Flula Borg, Steve Agee (King Shark) e l'ultimo arrivato Nathan Fillion.

Ai 'comuni mortali' tocca invece fare attenzione: pare infatti che in rete siano circolate richieste di comparse per il film, la cui autenticità è però stata immediatamente smentita dallo stesso James Gunn.