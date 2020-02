Taika Waititi torna a parlare di Star Wars: 'Mi piacerebbe davvero farlo'

Dopo aver allontanato le voci circa la sua possibile assunzione come nuovo regista di Star Wars, il neo-vincitore dell'Oscar Taika Waititi è tornato a parlarne approfonditamente nel corso di una recente intervista con Variety.

"Vorrei che ci fosse una storia migliore da raccontare a questo proposito, diciamo così" ha dichiarato l'autore di Jojo Rabbit e del prossimo Thor: Love & Thunder. "Ci sono state discussioni sul film Star Wars? Sì, come no, ne ho discusso con i miei amici nel 1996 e parlato di quanto fosse bello. Questo è quello di cui stiamo parlando."

Incalzato dal collega che lo stava intervistando, Waititi ha continuato: "Penso che le persone mi vedano a stretto contatto con la gente legata a Star Wars, e pensano di unire i puntini e immaginano che io abbia queste grandi discussioni al riguardo. La verità è che mi piacerebbe molto, cazzo! Se fosse il film giusto, farei qualsiasi tipo di film se avesse senso per me farlo e se non sembrasse ad un suicidio di carriera."

Ricordiamo che, attualmente, la prossima data di uscita per un film di Star Wars è fissata a dicembre 2022, anche se non si conoscono i dettagli relativi al progetto. Sappiamo inoltre che Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, è a sua volta a lavoro su un nuovo lungometraggio della saga, ma anche in questo caso i dettagli sono inesistenti, fatta eccezione per alcuni recenti commenti del regista Joe Russo.

