Per Taika Waititi Thor: Love & Thunder sarà ancora più folle di Ragnarok

Intervistato da Wired, l'acclamato regista e sceneggiatore Taika Waititi ha svelato alcuni dettagli inediti relativi a Thor: Love & Thunder, nuovo film della saga di Thor e ultimo capitolo della Fase 4 del MCU.

L'autore, che nella stessa intervista ha anche parlato della possibilità che Valchiria abbia una relazione con Captain Marvel, ha spiegato che il nuovo capitolo - in uscita a novembre 2021 - sarà ancora più folle e ambizioso rispetto al suo predecessore, Thor: Ragnarok.

"Sarà più grande, più rumoroso e più esplosivo", ha rivelato Waititi. "È interessante per me solo il fatto che stiamo raddoppiando il livello di follia di Ragnarok."

Love and Thunder seguirà le nuove avventure di Thor, il Figlio di Odino (Chris Hemsworth) e Valchiria (Tessa Thompson), nuova "Re" di New Asgard dopo gli eventi di Guardiani della Galassia. Nel film tornerà anche Jane Foster (Natalie Portman), destinata a diventare la Potente Thor.

