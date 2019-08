Si, Taika Waititi ha già terminato lo script di Thor: Love And Thunder

Taika Waititi sta preparando il suo prossimo progetto cinematografico ma non dimentichiamoci che, tra due anni, tornerà sul grande schermo con le avventure di Thor nel Marvel Cinematic Universe.

Come saprete, Taika Waititi scriverà e dirigerà per i Marvel Studios il quarto film dedicato alla saga del Dio del Tuono, Thor: Love and Thunder. Particolarità di questo episodio è che, come nei fumetti più recenti, sarà Jane Foster ad assumere l'identità del nuovo Thor; un ruolo che sta portando l'attrice Natalie Portman a studiare proprio i fumetti che riguardano il suo personaggio.

Nell'articolo di Deadline in cui si parla del suo prossimo progetto cinematografico, è stato confermato, dunque, che il filmaker ha già terminato lo script di Thor: Love and Thunder, nonostante manchi ancora un bel po' all'inizio della produzione. Questo non vuol dire che la sceneggiatura non verrà rimaneggiata nel corso di questi mesi, ma è chiaro che Waititi avesse bene in mente come procedere con questo quarto episodio.

Naturalmente Chris Hemsworth tornerà ad interpretare il Dio del Tuono in persona, Thor, e Tessa Thompson lo affiancherà nei panni di Valchiria; con il coinvolgimento dello stesso Waititi non è da escludere un ritorno del "nuovo amico" di Thor, Korg, e del piccolo Miek.

La pellicola uscirà a novembre 2021 prodotta dai Marvel Studios.