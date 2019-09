Taika Waititi sull'Hitler di Jojo Rabbit: 'Fox Serchlight mi ha incoraggiato a farlo'

Nel corso di una recente intervista concessa a The Wrap, Taika Waititi ha potuto parlare della scelta di scrivere e interpretare Hitler nel suo nuovo film, Jojo Rabbit, in arrivo in Italia il prossimo gennaio.

Il regista e attore ha ammesso durante la chiacchierata che inizialmente non voleva interpretare il personaggio di Hitler: "Scrivendo la storia non era affatto mia intenzione ed è stata davvero qualcosa che Fox Searchlight mi ha incoraggiato a fare. Mi hanno incoraggiato ad interpretare il ruolo e io ero molto nervoso al riguardo. Ma poi ho pensato: 'Sai che c'è? Ogni generazione c'è un attore che cambia diciamo le regole del gioco...'".

Nonostante abbia diviso nettamente la critica, Jojo Rabbit ha conquistato il premio del pubblico al Toronto International Film Festival; questa vittoria posiziona la commedia satirica su Adolf Hitler e il nazismo lungo la strada per gli Oscar 2020, dato che negli ultimi anni la vittoria del festival nord-americano ha sempre predetto almeno una nomination per il miglior film agli Academy Award: è stato il caso, solo fra i più recenti, de Il Discorso del Re, Il Lato Positivo, La La Land, Room, The Imitation Game, Tre Manifesti a Ebbing Missouri e Green Book.

La storia di JoJo Rabbit segue la vicenda di un goffo ragazzino tedesco che affronta il duro allenamento in una scuola per giovani reclute naziste, preso in giro da tutti e non così capace di accettare le direttive del Terzo Reich. Ad aiutarlo in questo momento formativo ci penserà allora il suo amico immaginario Adolf Hitler, una versione ovviamente parodizzata e ridicolizzata del Fuhrer interpretata da un Neo Zelandese come Waititi. Tutto si complicherà, comunque, quando il protagonista troverà nella soffitta di casa una ragazza ebrea che potrebbe facilmente stravolgere tutto il suo mondo.

Jojo Rabbit vede nel cast Roman Davis Griffin, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Jasse Plemons, Rebel Wilson, Alfie Allen e Stephen Merchant, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 18 ottobre 2019, mentre in quelle italiane arriverà il 23 gennaio 2020.