Taika Waititi: lo spot che ha girato per Coca-Cola vi farà piangere, ecco il video

Un periodo fortunato per Coca-Cola: dopo la folle trovata di Daniel Craig per No Time To Die, la famosa bibita frizzante ha potuto contare sul supporto di un grande regista come Taika Waititi, che per la nuova campagna pubblicitaria ha girato un commovente corto cinematografico.

Difficile considerarlo un semplice spot, dato che i valori produttivi impiegati sembrano essere quelli di un qualsiasi film hollywoodiano. Con una narrazione solida e in grado di assestare persino qualche potente colpo di scena finale, e una regia di serie A, Waititi sembra aver confezionato la pubblicità perfetta. La trama vede un padre che, dopo aver salutato la figlia con la promessa di consegnare la sua letterina a Babbo Natale, fa di tutto per accontentarla, affrontando un viaggio estremo tra imprevisti e condizioni climatiche avverse.

Non vi roviniamo di certo la sorpresa, lasciandovi al video che trovate qui sopra. Ci limitiamo a dire che sembra essere un periodo particolarmente positivo anche per l'eccentrico Waititi: è impegnato ad ultimare il suo Next Goal Wins, mentre si prepara a tornare dietro la macchina da presa per Thor: Love and Thunder. Ha poi un certo ruolo nel mondo di Star Wars con un progetto del tutto nuovo, due adattamenti per Netflix tratti dai romanzi di Roald Dahl e due apparizioni in vesti di attore per Free Guy e The Suicide Squad.

In tutto ciò ha trovato il tempo per dirigere anche questo spot. Non c'è da meravigliarsi nel vederlo dormire come un ghiro in un meeting per Thor.