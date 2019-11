Taika Waititi ancora su Scorsese: 'I supereroi sono la nostra nuova mitologia'

Nel corso di una roundtable organizzata dall'Hollywood Reporter e alla quale era presente anche Taika Waititi, al regista neozelandese è stato chiesto nuovamente di riflettere sulle dichiarazioni e prese di posizione di Martin Scorsese a proposito dei cinecomic.

Waititi, regista di Thor: Ragnarok per la Marvel e di recente confermato anche per la regia del sequel, Thor: Love and Thunder, aveva già avuto modo di rispondere alle parole di Scorsese, il quale aveva definito come "non cinema", ma "più simile ai parchi tematici", le produzioni dei Marvel Studios, ribadendo sarcasticamente il fatto che quelle pellicole venissero proiettate effettivamente nei cinema, quindi...

Nel corso della roundtable, ha potuto esprimere meglio i suoi pensieri e il suo punto di vista in qualità di regista di uno di quei cinecomic: "Avendo lavorato con la Marvel, so quanto lavoro ci vuole per portare queste storie al cinema, dalle riprese alla post-produzione. Si basano tutti su storie che colpiscono il pubblico a livello emotivo. Forse è un mondo troppo colorato per lui... i fumetti e i graphic novel, le persone hanno sempre riso di queste cose, non considerandole nemmeno arte o storie concrete. Semplicemente non è vero. I supereroi sono la nostra nuova mitologia. Alla fine della giornata queste storie ci insegnano una lezione, o ci aiutano a comprendere la condizione umana in modi diversi".

Come già menzionato, Waititi tornerà al lavoro coi Marvel Studios per Thor: Love and Thunder, di cui Chris Hemsworth deve ancora leggere la sceneggiatura: "Non ho ancora visto la sceneggiatura" ha ammesso l'attore. "So che ci stanno lavorando molto e sono molto entusiasti di offrire qualcosa di fresco e di nuovo. Ma avendo lasciato Endgame, dove era Thor, abbiamo un sacco di spazio per spostarci e cambiare drasticamente di nuovo, il che è molto, molto eccitante. Ma inizieremo a girare più o meno a metà del prossimo anno".

Il regista neozelandese è nelle sale americane con Jojo Rabbit, presentato pochi giorni fa anche al Torino Film Festival e previsto nelle sale italiane a gennaio; Waititi al momento è già al lavoro sul suo prossimo film, Next Goal Wins, con protagonista Michael Fassbender.