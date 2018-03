Taika Waititi sarà uno strambo Hitler nel suo nuovo e assurdo progetto: Jojo Rabbit!

L'amato attore e registaha scritto Jojo Rabbit, film che dirigerà e nel quale reciterà anche. Il suo ruolo? Sarà Hitler, l'amico immaginario di un ragazzino, la cui percezione del despota è molto confusa.

La sceneggiatura di questa pellicola va in giro per gli Hollywood Studios ormai da anni ed è stata definita come uno dei progetti più promettenti - tra quelli non realizzati - del settore, prima che FOX Searchlight lo rilevasse, finalmente.

Esattamente come questa sua sceneggiatura, Waititi è nel business da un paio di decenni, ma è stata la sua commedia a tema vampiresco, l'irriverente What We Do In The Shadows - nella quale ha anche recitato nel ruolo del vampiro, Viago - che l'ha fatto finalmente notare, nel 2014.

E così Waititi è stato scelto per dirigere Thor: Ragnarok, con il successo che conosciamo. Come per i suoi film precedenti, Waititi scriverà e reciterà in Jojo Rabbit, riferisce The Wrap. Il film racconterà la storia di un ragazzino di 10 anni a cui manca suo padre, che inventa una versione amichevole di Hitler come compagnia. Waititi promette che il film non promuoverà una versione "simpatica" del dittatore, ma il personaggio sarà al contempo "sciocco" e "affascinante". Ecco la sinossi:

JOJO RABBIT, di Taika Waititi. L'attore e regista infonde il suo umorismo caratteristico e il pathos a personaggi profondamente avvincenti in una satira della seconda guerra mondiale che parla di un ragazzo di dieci anni che, ridicolizzato dai suoi compagni e frainteso da sua madre, non riesce a capire come adattarsi. Mentre l'ingenuo giovane tedesco lotta per capire quale sia il suo posto in un regime sempre più fascista, ricorre a un amico immaginario che può offrirgli consigli e aiutarlo a far fronte a tutte queste difficoltà.

Jojo Rabbit inizierà le riprese a fine maggio, dandogli il potenziale per diventare la prima major release di FOX Searchlight dopo la fusione con Disney.