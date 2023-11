Taika Waititi a ruota libera: 'Thor? Non m'interessava, ma ero povero'

Taika Waititi ha difeso a spada tratta il "suo" Thor eppure inizialmente il regista non era molto interessato ad approfondire l'eterno dio del tuono con le sembianze di Chris Hemsworth. Dietro il suo "sì" ai Marvel Studios c'erano motivi prettamente economici.

Quando nel 2015 Waititi accettò la regia di Thor: Ragnarok, infatti, lo sceneggiatore (non ancora premio Oscar) non nutriva particolare interesse per il dio del Tuono: "Non avevo alcun interesse a fare uno di quei film - ha detto Waititi ospite al podcast Smartless - non era nei miei piani per la mia carriera di autore, ma ero povero e avevo appena avuto un secondo figlio, e ho pensato: 'Sai una cosa, questa sarebbe una grande opportunità per nutrire questi bambini'”.

Il regista non ha avuto proprio peli sulla lingua: "Thor diciamocelo, era probabilmente la saga meno popolare. Da bambino non ho mai letto i fumetti di Thor - prosegue Taika Waititi -. E poi ho fatto qualche ricerca a riguardo, e ho letto un fumetto di 'Thor' o 18 pagine, o qualunque sia la loro lunghezza". Dopo essere stato coinvolto un po' più a fondo nell'affascinante figura di Thor, tra Waititi e Hemsworth è stato amore da prima vista tanto che il regista è tornato sul set per Thor: Love and Thunder, affermando di essere molto felice di lavorare con l'interprete del guerriero di Asgard.

Malgrado la complicità tra i due, Waititi ha annunciato che non tornerà per un possibile quinto capitolo di Thor. Ma niente paura: Hemsworth sa chi dovrebbe dirigere il nuovo Thor 5.