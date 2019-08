Taika Waititi riceverà l'Ebert Director Award al Toronto Film Festival

E' Deadline a riportare che Taika Waititi, ospite alla nuova edizione del Toronto International Film Festival per presentare il suo Jojo Rabbit, sarà onorato con l'Ebert Director Award durante il gala inaugurale dell'evento.

Il regista verrà premiato per il suo straordinario contributo al cinema. La serata di gala si terrà il prossimo 9 settembre al Fairmont Royal York e ospiterà anche l'annuale raccolta fondi per supportare il TIFF.

L'Ebert Director Award è un'evoluzione del precedente Roger Ebert Golden Thumb Award, premio che celebrava vari filmmaker che riflettevano la passione per il cinema del celebre critico cinematografico Roger Ebert. In passato sono stati premiati artisti del calibro di Claire Denis, Martin Scorsese, Ava DuVernay, Agnès Varda, and Wim Wenders.

Dopo il successo ottenuto da Thor: Ragnarok nel 2017, Waititi è stato ingaggiato dai Marvel Studios anche per dirigere l'atteso seguito Thor: Love and Thunder che vedrà tra i protagonisti anche Natalia Portman nel ruolo della Potente Thor.

Durante il TIFF il regista presenterà Jojo Rabbit, nuovo film ambientato durante la seconda guerra mondiale in cui lo stesso Waititi vestirà i panni di un Adolf Hitler amico immaginario. Per saperne di più potete dare un'occhiata al trailer ufficiale di Jojo Rabbit.

Qui trovate il programma completo del TIFF, del quale farà parte anche l'atteso Joker con Joaquin Phoenix dopo l'esordio a Venezia.