Taika Waititi, il regista di Thor: Love and Thunder condivide le sue tips natalizie

Taika Waititi è da sempre molto attivo sui social e come molti altri suoi colleghi del Marvel Cinematic Universe, ha voluto fare dei particolari auguri di Natale, dando anche qualche consiglio sul modo in cui trascorrere al meglio le feste.

Il regista di Thor: Love and Thunder si è mostrato in una foto psichedelica mentre alza il dito medio consigliando ai suoi follower di trasformare la propria abitazione in un night club: per farlo a suo avviso basta essere in possesso di un tavolino da caffè a forma di prisma.

"Suggerimento professionale. Prendi un tavolino da caffè con prisma e trasforma la cena di Natale informale in una discoteca di merda del 2006. Natale maori a tutti".

Waititi ha attualmente molti progetti entusiasmanti in lavorazione, tra cui anche un nuovo film di Star Wars. La produzione di Thor: Love and Thunder si sta preparando per far partire molto presto le riprese in Australia. Chris Pratt si è unito ufficialmente al cast, segnando la prima apparizione di Peter Quill / Star-Lord in un film di Thor.

"Penso che andrà davvero bene", ha anticipato Waititi. "Abbiamo finito, abbiamo scritto la sceneggiatura e ci siamo tornati su molte volte. È così folle e anche molto romantico. Mi piacciono questo genere di cose. Voglio fare qualcosa che non ho mai fatto o di cui non mi sono mai preoccupato prima".

Prima del post natalizio di Taika Waititi, abbiamo assistito all'esilarante post di Jeremy Renner in compagnia di Baby Yoda.