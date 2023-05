Taika Waititi, il regista di Love and Thunder in trattative per Klara and the Sun

In base a quanto riporta Deadline, il regista Taika Waititi avrebbe trovato il prossimo progetto da dirigere. Il premio Oscar per Jojo Rabbit è in trattative per dirigere l'adattamento cinematografico del bestseller di Kazuo Ishiguro, Klara and the Sun. Il progetto è in fase di sviluppo con Dahvi Waller impegnato con lo script.

Klara and the Sun di Kazuo Ishiguro racconta la storia di Klara, una ragazza robot creata per impedire agli adolescenti di sentirsi soli. Nel corso del romanzo, cerca di salvare una famiglia di umani con i quali da una delusione affettiva.



In attesa di scoprire quale giovane attrice verrà scelta per il ruolo di Klara, potrebbe arrivare l'ufficialità dell'ingaggio di Taika Waititi - tornerà alla regia di Thor 5? - come regista del film.

La produzione è affidata a David Heyman per Heyday Films, con Waititi che potrebbe partecipare anche alla fase produttiva. Si attendono novità ufficiali per quanto riguarda il casting del film.



Ishiguro, premio Nobel per la letteratura e vincitore di un Booker Prize per il suo romanzo del 1989, Quel che resta del giorno, parteciperà alla lavorazione nelle vesti di produttore esecutivo.

Klara and the Sun è stato pubblicato nel 2021 da Alfred A. Knopf negli Stati Uniti e Faber nel Regno Unito, diventando ben presto un bestseller.



Su Everyeye trovate il trailer di Next Goal Wins, il prossimo film in uscita diretto da Taika Waititi.