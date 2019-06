Taika Waititi alla regia di un reboot d'animazione su Flash Gordon per Disney/Fox?

Anche se è dal 2014 che sentiamo parlare di un potenziale reboot su Flash Gordon, sembra che la Twentieth Century Fox, insieme alla Walt Disney Pictures, opteranno per una versione differente del personaggio.

Infatti, come riporta l'autorevole Deadline, la Disney avrebbe deciso di non procedere (almeno per ora) con un reboot live-action di Flash Gordon ma di ordinare un potenziale film d'animazione sul personaggio che, chiaramente, sarà distribuito in esclusiva dalla Twentieth Century Fox.

Stando al sito, Taika Waititi (Thor: Ragnarok) sarebbe attualmente in trattative per scrivere e dirigere la proprietà. Non è la prima volta che il filmaker viene coinvolto in un progetto animato: qualche tempo fa aveva firmato per dirigere Bubbles per Netflix, un film in stop-motion che avrebbe raccontato la vita della popstar Michael Jackson attraverso gli occhi del suo scimpanzé; il progetto, però, è stato bloccato in seguito alle controversie nate dal documentario Leaving Neverland, che hanno portato Waititi ad abbandonarne lo sviluppo.

Flash Gordon è un eroe fantascientifico nato negli anni '30 dalla penna di Alex Raymond e protagonista di una serie di albi a fumetti piuttosto amati dai fan del genere. Il personaggio è stato adattato spesso sia in televisione che al cinema, con il film degli anni '80, interpretato da Sam J. Jones e diventato un vero e proprio cult movie con il tempo, tra i più celebri.