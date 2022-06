Taika Waititi racconta la curiosa connessione tra What We Do In The Shadows e Lo Hobbit

Sapevate che c'è un curioso accadimento che lega il film di What We Do In The Shadows con Lo Hobbit? A rivelarlo è stato il regista di Thor: Love and Thunder Taika Waititi.

Al The Late Show with Stephen Colbert, il regista neozelandese ha raccontato un aneddoto risalente ai suoi primi successi cinematografici, e alla strana connessione che legava What We Do In The Shadows con un'altra nota produzione a opera di un neozelandese: Lo Hobbit di Peter Jackson.

"Quando facemmo What We Do In The Shadows, io e [il co-regista] Jemaine Clement non avevamo un grande budget a disposizione. Lo Hobbit, invece, aveva appena concluso con le riprese" ha premesso Waititi.

"E così il nostro scenografo... Oh mamma, non so se è il caso che lo racconti... Beh, nel bel mezzo della notte prese la crew e la portò negli studios de Lo Hobbit, rubò tutti i green screen che stavano smontando e tutto il legno che aveva trovato, e ci costruimmo una casa, La casa che vedete in What We Do In The Shadows è stata costruita grazie ai green screen de Lo Hobbit" ha poi concluso, aggiungendo "E non ne ho mai parlato con Peter Jackson di questa cosa. Non so se ne è al corrente, mi piace raccontarla alle feste solitamente questa storia, ma non so se lui ne è davvero al corrente"