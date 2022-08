Taika Waititi e la popstar Rita Ora si sono sposati in gran segreto!

Era amore nell'aria per Taika Waititi, che se non ha avuto successi da festeggiare - tolto il botteghino ovviamente - per il suo ultimo Thor: Love & Thunder, può concentrarsi ora sulla sua vita privata. Ed è stata proprio la sua riservatezza sulla relazione con la cantante Rita Ora, a spingerli a celebrare le nozze in gran segreto.

Potranno anche non essere in molti i fan dei Thor diretti da Taika Waititi: a parte il Gorr the God Butcher, che rischiava però un restyling completamente diverso per Christian Bale, Thor 5 si è rivelato pieno di buchi di trama. Ma di fan di Taika Waititi invece, tolte le sue recenti imprese cinematografiche che (comunque) hanno avuto recensioni positive da parte di alcuni critici, ne possiamo trovare a centinaia. Tanti si sono fatti sentire alla notizia del suo matrimonio con Rita Ora celebrato in gran segreto a Londra, riempiendo la coppia di complimenti pur nello stupore generale. È da un po’ di tempo in fatti, a causa ovviamente della visibilità dei due, che i media ne inseguivano la vita privata fra scoop e reportage dei paparazzi.

Ora segue la luna di miele, che terrà Waititi lontano dagli impegni su cui, a dire il vero, neanche lui ha notizie certe. Di fronte alla possibilità del prossimo Thor 5, ha infatti dichiarato: "Ora, non so quale sarà il prossimo passo. Ne farei sicuramente un altro, ma solo se ci fosse anche Chris. Ma dovrebbe essere qualcosa di sorprendente e inaspettato, per volerlo fare. Ad esempio, quale sarebbe la nuova versione? Le battaglie e tutti i combattimenti vanno bene, ma vorrei qualcosa che suoni inaspettato quando si tratta della trama. Come fare solo un film da 5 milioni di dollari senza alcun combattimento, solo con Thor in viaggio. Come Nebraska del 2013”.

Di seguito le tante reazioni dei fan di Taika Waititi e Rita Ora.