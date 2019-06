Taika Waititi: 'Peter Jackson mi ha convinto a fare Thor: Ragnarok'

Prima di iniziare le riprese del live-action di Akira, il regista neozelandese Taika Waititi si è seduto con IndieWire per parlare di Thor: Ragnarok, il film Marvel Studios che, a sua detta, gli ha cambiato la vita dando una svolta alla sua carriera.

Nelle specifico, l'autore ha raccontato di un aneddoto che coinvolge anche Peter Jackson, autore della saga de Il Signore degli Anelli compatriota di Waititi.

"Mi spaventava l'idea di buttarmi in un film del genere, perché non avevo la minima idea di come affrontarne la produzione. Sono andato a far visita a Peter a Wellington e gli ho detto: 'Senti amico, non so che cazzo sto facendo. Come si fa a fare uno di questi film così grandi?' Lui, come sempre, è stato fantastico.'Non cambia niente, sai? Vai a lavoro e cerchi di portare a casa le riprese giornaliere. Completi gli ordini del giorno e poi l'indomani riparti. L'importante è tenere tutti sulla stessa lunghezza d'onda e convincerli che, insieme, potete farcela'", ha detto Waititi.

Il regista ha spiegato che il corso accelerato per imparare a gestire un film così grosso è stata un'esperienza ben più utile rispetto ad una a lungo termine e gradualmente. "Penso che sarebbe stato peggio se avessi avuto il tempo per abituarmi alla cosa e fermarmi a riflettere, se avessi potuto approcciare il progetto con gradualità. Sapevo che non avevo niente da perdere. Una transizione così netta è stata talmente spaventosa da cancellare la mia paura di fallire."

Ha anche sottolineato che occasionalmente abbracciare quella paura di fallire gli ha impedito di restare con i piedi per terra e abbandonare ogni mania di grandezza. E' una cosa che lo ha aiutato, ad esempio, con Jojo Rabbit, il suo film di satira su Hitler e il nazismo che uscirà quest'autunno.

"Penso che fare un brutto film sia la mia paura più grande. E' una cosa che mi tiene sveglio la notte, l'idea di fare qualcosa di terribile credendo invece di essere nel giusto. Ogni progetto in cui sono entrato pensavo che potesse essere la fine della mia carriera, perché mi spingeva a fare del mio meglio."

