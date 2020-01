Taika Waititi paragona una star della TV ai supereroi Marvel

Sebbene il regista Taika Waititi sia stato molto impegnato tra The Mandalorian,JoJo Rabbit, recentemente nominato ai BAFTA e il gran da fare per Thor: Love and Thunder, il regista non perde mai il su spirito goliardico e, anzi, non manca di rispondere tono ad alcuni scherzosi tweet.

Nelle ultime ore l'attrice Rachel Leishman ha condiviso un collage nel quale Joe, protagonista della serie Netflix You interpretato da Penn Badgley, viene accostato a Chris Evans, Robert Downey Jr. e Anthony Mackie per via dei loro look "urbani" che vengono scherzosamente definiti "Il travestimento dei supereroi."



Waititi non ha perso l'occasione di replicare, affermando che forse la Leishman intendeva "il travestimento delle celebrità americane in pubblico", cui l'attrice ha a qua volta scherzosamente risposto con una foto "incriminante" del regista e di Andy Serkis.



lo scambio si è concluso con il commento di Waititi: "Non sono una celebrità, ma un Waititi", mentre i fan si sono scatenati subito dopo e c'è chi addirittura propone al regista "d'inserire Joe in Thor: Love and Thunder".



Il quarto capitolo del Dio del Tuono, il primo ad essere protagonista di così tanti film, sarebbe in trattative con Christian Bale, ma non si sa ancora ancora per quale ruolo: ecco quindi che internet si è sbizzarrito tra chi vorrebbe Bale nei panni di Beta Ray Bill o persino nello storico villain Mephisto, tra i più temibili avversari degli Avengers.