Taika Waititi, il suo nuovo Star Wars potrebbe già battere un record: scoprite quale

Nel corso dello Star Wars Day è stato annunciato che Taika Waititi dirigerà un nuovo film della saga pensato esclusivamente per la sala cinematografica, e anche se non sono stati diffusi dettagli relativi alla storia sappiamo che il film ha già segnato un record, per lo meno nelle statistiche.

Il debutto di Waititi nel mondo cinematografico di Star Wars (aveva già diretto un episodio di The Mandalorian) non è solo una pietra miliare per la carriera del talentoso regista, ma segnerà anche la prima volta che una persona di colore dirigerà un film del franchise.

Non tutti sanno infatti che Waititi ha origine Maori (indigeni polinesiani indigeni della Nuova Zelanda), e proprio al suo popolo ha dedicato la vittoria agli Oscar 2020, dai quali ha portato a casa la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale con Jojo Rabbit: "Questo è per i bambini indigeni che vivono in tutto il mondo e che vogliono fare arte, ballare e scrivere storie", parole che implicano senza mezzi termini che il suo premio è stato un simbolo che chiunque può farcela, anche a Hollywood.

Da notare però che il record potrebbe essere reclamato anche da JD Dillard, regista afroamericano annunciato alla guida del film di Star Wars ambientato sul pianeta Exegol, con la sceneggiatura che sarà firmata da Matt Owens, autore delle serie tv Luke Cage e Agents of SHIELD: tuttavia non è chiaro quale dei due progetti verrà distribuito per primo, né se lo spin-off su Exegol uscirà per la sala cinematografica oppure per la piattaforma di streaming on demand Disney+.

Ricordiamo che la Disney al momento ha ancora tre date fissate per nuovi film di Star Wars al cinema, dicembre 2022, dicembre 2024 e dicembre 2026.