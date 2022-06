Taika Waititi non vuole che gli si facciano domande sulla sua storia con Rita Ora

É un periodo impegnativo per Taika Waititi, che tornerà presto sui nostri schermi con Thor: Love and Thunder, dopo l'arrivo della sua serie HBO Max Our Flag Means Death, e con un progetto di Star Wars in arrivo. Come molti sapranno, il regista è in una relazione con Rita Ora, ma sembra che lui non abbia voglia di parlare della sua vita privata...

Nel corso di un'intervista promozionale per il film Lightyear, dove era in compagnia del doppiatore del personaggio protagonista Chris Evans, il presentatore televisivo inglese Philip Schofield ha chiesto a Waititi qualcosa sulla sua relazione con Ora. Come molti sapranno, la cantautrice e il regista si sposeranno presto, e la stampa è interessata a scoprire i piani della coppia. Tuttavia quando il presentatore di This morning ha fatto la domanda a Waititi, quest'ultimo ha tolto l'auricolare e ha interrotto l'intervista. I conduttori hanno a questo punto chiuso il collegamento, comprendendo che il regista non ha alcuna intenzione di discutere della sua vita privata in un talk show. Potete vedere l'accaduto nel video che troverete in cima all'articolo.

Intanto Waititi parla del film di Star Wars su cui sta lavorando, sicuramente qualcosa di cui preferisce discutere. "Sto ancora scrivendo. Sto ancora inventando le idee per la trama e volevo solo essere sicuro che sembrasse un film di Star Wars" ha detto l'autore. Come sappiamo, infatti, la sua creatività potrebbe portare il progetto fuori dai binari. Ma non bisogna dimenticare che Taika Waititi è uno sceneggiatore di grande esperienza, e sa sempre come tirare fuori il meglio da ogni idea. Per saperne di più non ci resta che attendere.