Taika Waititi non è certo che Thor: Love and Thunder seguirà la run di Jason Aaron

All'uscita nelle sale di Thor: Love and Thunder mancano ancora due anni e al momento il film è in fase pre-produttiva, con Taika Waititi che ha già concluso la sceneggiatura ma che, come rivela direttamente il regista a Comingsoon.net, potrebbe cambiare in fase di riprese, mettendo ogni certezza da parte.

Discutendo proprio dei molti aspetti della sceneggiatura e soffermandosi soprattutto nell'incorporazione della run di Jason Aaron sul cancro di Jane Foster nel nuovo capitolo di Thor, Waititi ha spiegato di amare molto la storia dello sceneggiatore americano e di averla inserita, senza però essere certo che alla fine riesca ad apparire. E questo per il suo modo di lavorare. Ha infatti spiegato:



"Non c'è niente di più divertente del cancro [scherza]. Persino ora non so se continueremo con quella storyline, nel film. Personalmente la amo davvero molto. Il modo in cui è stata sviluppata in casa Marvel l'ha resa in continuo mutamento. Al momento sappiamo che avremo sicuramente Jane Foster, e già questo è figo abbastanza. Amo particolarmente la run sulla battaglia contro la malattia di Jane e il modo in cui sceglie se lottare contro il cancro o diventare sostanzialmente una dea. È molto interessante, ma cambia in continuazione. Tra adesso e il momento in cui inizieremo a girare cambierà sicuramente. Proprio come successo con Thor: Ragnarok! Cambierà persino durante le riprese. Però sì, amo moto quella storyline".



Thor: Ragnarok vede nel cast Chris Hemsworth e Natalie Portman, per un'uscita prevista nelle sale americane il 5 novembre 2021.