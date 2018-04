Taika Waititi non sta ancora pensando al live-action di Akira

Il regista di Thor: Ragnarok, Taika Waititi, deve ancora lavorare ad una versione live-action di Akira. Sia il manga che l'anime di Katsuhiro Otomo, si svolgono in una versione distopica di Tokyo del 2019, soprannominata Neo-Tokyo. L'anime di Akira ha aiutato a sdoganare l'animazione giapponese anche nel territorio occidentale.

La trama di Akira segue un gruppo di adolescenti che tentano di salvare il loro migliore amico dall'esercito, quando emergono i suoi incredibili poteri cinetici. Questa descrizione sembra rendere la storia abbastanza semplice ma sia la trama dell'anime che quella del manga sono caratterizzate da intrighi politici, aspetti della società e drammi adolescenziali. La Warner Bros. sta sviluppando una versione live-action dal 2002 ma sinora non sono mai stati superati tutti gli ostacoli per poterlo concretizzare. Tanti nomi di registi sono passati da questo progetto: da Jaume Collet-Serra, a Gary Oldman e Kristen Stewart.

Taika Waititi è l'ultimo cineasta accostato alla regia di Akira, e in una recente intervista con Dazed, Waititi ha aggiornato i fans sul progetto. Sembra che il film sia ancora un miraggio ma ha ammesso di concentrarsi più sul manga che sull'anime:"Non ho ancora iniziato a pensarci. Quello che volevo era un adattamento dei libri, perché un sacco di persone mi dicono 'non toccare quel film!' e io 'Non sto rifacendo il film, voglio tornare indietro al libro'. Un sacco di persone che impazziscono non hanno letto i libri. E ci sono sei libri giganteschi da leggere. Ma l'Akira in versione anime è uno dei miei film preferiti: mia mamma mi portò a vederlo a 13 anni e mi cambiò la vita".

Per adattare il manga all'anime sono stati semplificati o eliminati molti passaggi della trama. Mentre qualsiasi versione live-action probabilmente renderebbe omaggio a elementi classici come la bici di Kaneda, l'adattamento di Taika Waititi che prende spunto dal manga, potrebbe regalare una versione della storia da una nuova angolazione.

Taika Waititi non è ancora ufficialmente il regista di Akira quindi potrebbe anche essere un altro dei nomi che poi usciranno dal progetto.

Un live action di Akira dovrà fare i conti anche con i pessimi tentativi di Ghost in The Shell e Death Note. Un precedente script di Akira parlava anche del possibile cambiamento da Neo-Tokyo a Neo-Manhattan.

Ciò avrebbe potuto spiegare il mix di personaggi asiatici e caucasici, ma Taika Waititi ha dichiarato in precedenti interviste che la sua versione di Akira si sarebbe concentrata su adolescenti asiatici per i ruoli principali. Il successo di Thor: Ragnarok gli avrà indubbiamente portato all'attenzione una serie di offerte importanti, quindi se alla fine dirigerà Akira si spera che possa agire in completa autonomia rispetto agli studio.