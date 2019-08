Taika Waititi sta lavorando a un progetto top secret per Fox Searchlight

Prima di tornare nel Marvel Cinematic Universe dirigendo Thor: Love and Thunder, Taika Waititi affronterà un progetto ancora avvolto dal mistero. Variety, infatti, ha rivelato in esclusiva che il regista scriverà e dirigerà un film per Fox Searchlight, il cui produttore sarà Garrett Basch.

Il film non ha ancora un titolo, e anche sui dettagli della trama non si sa nulla. Tra i prossimi impegni di Taika Waititi avrebbe dovuto esserci l'adattamento dell'anime Akira per Warner Bros, ma l'impegno con i Marvel Studios per Thor: Love and Thunder - per il quale ha convinto personalmente Natalie Portman a tornare nel MCU - lo ha costretto a rimandare il film per concentrarsi sul nuovo capitolo della saga del Dio del Tuono.

Il nuovo progetto di Fox Searchlight, invece, sarà prodotto da Garrett Basch insieme a Jonathan Cavendish e Andy Serkis e alla loro Imaginarium. Sembra che le riprese possano partire già quest'autunno.

Taika Waititi e Fox Searchlight hanno già lavorato insieme per Jojo Rabbit, film satirico sul nazismo (il protagonista è un goffo ragazzino che ha per amico immaginario Adolf Hitler) che uscirà il prossimo 18 ottobre, su cui gli Studios puntano forte per la stagione dei premi. Faranno parte del cast anche Scarlett Johansson e Sam Rockwell.

In attesa di scoprire altre informazioni sul nuovo progetto di Taika Waititi, dai un'occhiata al trailer ufficiale di Jojo Rabbit.