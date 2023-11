Taika Waititi lascerà per sempre i blockbuster? 'Sono un po' stanco dei film in studio'

Taika Waititi non sarà alla regia di Thor 5, e durante la premiere del suo prossimo film, il regista è tornato a parlare dei grandi film realizzati dagli studios.

Alla premiere di Next goal Wins, il film che vede come protagonista Michael Fassbender alle prese con la nazionale di calcio delle isole Samoa Americane, Waititi ha risposto a una domanda che gli chiedeva della stanchezza degli spettatori nei confronti dei Cinecomics. Queste le parole di Waititi:

“Non lo so. Sono un po' stanco di lavorare a quei grandi film, ai film in studio, ed è per questo che sono tornato a fare film più piccoli come questo; il mio prossimo film sarà un film più piccolo. Ma c'è sempre un posto per loro e sono sempre fonte di ispirazione. Da bambino, queste sono le cose che amavo, andare a vedere questi grandi film ambientati nello spazio per scappare dalla realtà. Spero quindi che continuino.”

Parole di addio ai grandi cinecomics e ai blockbuster in generale quelle del regista, forse stanco delle critiche continue ai film Marvel da lui realizzati dopo il successo ottenuto grazie a Jojo Rabbit. Taika Waititi ha poi continuato parlando di Next goal Wins:

“Volevo davvero vedere gli abitanti delle isole del Pacifico sullo schermo, volevo vedere il popolo indigeno sullo schermo. Hollywood ha ancora molta strada da fare per quanto riguarda la diversità e il modo di affrontarla senza che sia attraverso piccole rappresentanze; quindi, credo che la chiave di tutto sia permettere ai nativi di raccontare storie di nativi".

Se ancora non lo avete visto, qui trovate il trailer di Next goal wins di Taika Waititi.