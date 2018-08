Taika Waititi ha incontrato i Marvel Studios per dirigere un altro film

In mancanza di notizie ufficiali, al momento il futuro del Marvel Cinematic Universe è una grossa incognita. Dopo il licenziamento di James Gunn anche una delle poche certezze del post-Avengers 4 è 'crollata'.

Infatti, con la produzione di Guardiani della Galassia vol.3 sospesa a tempo indefinito, non sappiamo se nel 2020 vedremo ancora questo terzo episodio dedicato ai Guardiani oppure verrà sostituito da un progetto alternativo, cosi da permettere ai Marvel Studios di trovare una soluzione a riguardo.

Il The Hollywood Reporter svela, però, un nuovo dettaglio dietro le quinte. Secondo il sito, il regista Taika Waititi avrebbe incontrato lo studio in questi giorni per discutere della possibilità di dirigere un altro film per loro. Waititi, infatti, è il filmaker dietro il divisivo Thor: Ragnarok che, nonostante alcune critiche da una parte dei fan, è riuscito a diventare il film più di successo della trilogia dedicata a Thor e apprezzato dal pubblico generalista. Insomma, è chiaro che la Marvel non voglia interrompere una potenziale collaborazione con un regista che è stato in grado di far apprezzare il personaggio del Dio del Tuono anche a chi non aveva amato particolarmente i capitoli precedenti.

Ma quale progetto potrebbe dirigere? Secondo le speculazioni, potrebbe essere proprio Guardiani della Galassia vol.3 visto che il suo approccio - molto umoristico - potrebbe abbinarsi bene ad un progetto simile, ma ricordiamo che la Marvel ha in cantiere diverse pellicole tra cui Gli Eterni. Vi terremo aggiornati.