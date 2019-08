Taika Waititi incontra Ryan Gosling, novità in vista per Thor: Love and Thunder?

Taika Waititi di Thor: Love and Thunder e in attesa di sapere di più sull'atteso film del MCU, per cui dovremo comunque attender il novembre 2021, il regista ha incontrato è stato avvistato a Los Angeles insieme a Ryan Gosling.

L'attore, che in passato era stato anche collegato all'adattamento di Akira di Waititi che ora è stato messo in pausa proprio per permettere al regista di lavorare al film con Chris Hemsworth, dopo aver vestito i panni di Neil Armstrong nel First Man di Damien Chazelle è ora libero di prendere dei nuovi impegni.

I Marvel Studios negli anni non si sono certo fatti mancare la presenza di grandi nomi di Hollywood come Gosling anche in ruoli minori, vedasi Robert Redford e Sylvester Stallone, e per questo la speranza di vedere l'attore nel MCU potrebbe essere concreta nonostante sia uno dei volti più richiesti dell'industria.

Detto questo, però, il prossimo progetto di Waititi è in realtà lo sportivo Next Goals Wins targato Fox Searchlight, film più autoriale e a basso budget a cui lo stesso Gosling a questo punto potrebbe prendere parte. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi, quando il regista inizierà a lavorare al progetto.

Nel frattempo vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder debutterà nelle sale il 5 novembre 2021. Per ulteriori informazioni potete leggere il calendario completo della Fase 4 del MCU.