Taika Waititi è Hitler nella nuova clip ufficiale di JoJo Rabbit

La Fox Searchlight ha pubblicato in queste ultime ore una nuova clip ufficiale dell'attesissimo e premiato JoJo Rabbit, nuova e dissacrante commedia scritta, diretta e interpretata dal geniale e sovversivo Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Selvaggi in fuga) che ha da poco vinto il Toronto Film Festival 2019.

Nella nuova clip vediamo il giovane protagonista discutere animatamente con la madre durante la cena, salvo poi l'arrivo dell'amico immaginario Hitler.

La storia di JoJo Rabbit segue la vicenda di un goffo ragazzino tedesco che affronta il duro allenamento in una scuola per giovani reclute naziste, preso in giro da tutti e non così capace di accettare le direttive del Terzo Reich. Ad aiutarlo in questo momento formativo ci penserà allora il suo amico immaginario Adolf Hitler, una versione ovviamente parodizzata e ridicolizzata del Fuhrer interpretata da un Neo Zelandese come Waititi. Tutto si complicherà, comunque, quando il protagonista troverà nella soffitta di casa una ragazza ebrea che potrebbe facilmente stravolgere tutto il suo mondo.



Jojo Rabbit vede nel cast Roman Davis Griffin, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Jasse Plemons, Rebel Wilson, Alfie Allen e Stephen Merchant, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 18 ottobre 2019. Sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival in questi giorni.



Il film uscirà ufficialmente nelle sale italiane il prossimo 23 gennaio 2020.