Taika Waititi sul suo Hitler in JoJo Rabbit: 'Mi sentivo assolutamente ridicolo'

Mentre stanno uscendo le prime recensioni sull'atteso JoJo Rabbit di Taika Waititi, presentato proprio in queste ore al Toronto International Film Festival, l'autore della nuova commedia satirica sul nazismo è stato intervistato dai microfoni di Entertainmnet Weekly a proposito della sua interpretazione di Hitler.

In merito Waititi ha spiegato: "In realtà non volevo interpretare Hitler in modo autentico. Non ero davvero pronto né preparato per andare così in profondità. Inoltre nel mio film è un amico immaginario, non è il vero Hitler ma è evocato dalla mente di un bambino di 10 anni, dunque ragiona e si comporta come un bambino di 10 anni. La cosa che mi ha comunque colpito di più, indossando quella divisa, era l'infantilità e l'immaturità presente nel mondo nazista. Guardando i dettagli delle divise, troviamo fulmini sulle fibbie delle cinture, un teschio con le ossa incrociate sui cappelli. Erano cose immaginarie create dalla fantasia di un ragazzo. Ad ogni modo, mi ha molto infastidito vedermi allo specchio in quel costume. Mi sentivo davvero ridicolo e sembrano, in effetti, ridicolo".



La storia di JoJo Rabbit segue la vicenda di un goffo ragazzino tedesco che affronta il duro allenamento in una scuola per giovani reclute naziste, preso in giro da tutti e non così capace di accettare le direttive del Terzo Reich. Ad aiutarlo in questo momento formativo ci penserà allora il suo amico immaginario Adolf Hitler, una versione ovviamente parodizzata e ridicolizzata del Fuhrer interpretata da un Neo Zelandese come Waititi. Tutto si complicherà, comunque, quando il protagonista troverà nella soffitta di casa una ragazza ebrea che potrebbe facilmente stravolgere tutto il suo mondo.



Jojo Rabbit vede nel cast Roman Davis Griffin, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Jasse Plemons, Rebel Wilson, Alfie Allen e Stephen Merchant, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 18 ottobre 2019. Sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival in questi giorni.



Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il mercato italiano.