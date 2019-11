Taika Waititi ha già girato le sue scene per The Suicide Squad

The Suicide Squad di James Gunn è in piena lavorazione: il reboot del film di David Ayer è una delle uscite più attese dai fan DC, soprattutto dopo il clima di delusione generale creatosi attorno al film del 2017.

Ogni volta che James Gunn concede ai fan qualche ora del suo tempo rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, dunque, l'account del regista viene bombardato da direct con richieste di indiscrezioni sul film che vedrà il ritorno di Margot Robbie per la terza volta nei panni di Harley Quinn.

Certo, non a tutte le curiosità Gunn può offrire risposte esaurienti: il regista ha però risposto tranquillamente a chi gli chiedeva informazioni sullo stato delle riprese di questo o quel personaggio. Abbiamo dunque scoperto che Margot Robbie, attualmente impegnata anche nella promozione del suo Birds of Prey, ha già girato parte delle sue scene. Chi ha dato fondo al minutaggio richiestogli è invece Taika Waititi: il regista di Thor: Ragnarok, secondo quanto rivelato da Gunn, ha infatti già concluso il suo lavoro sul set.

Girare The Suicide Squad, comunque, sembrerebbe aver rinvigorito ulteriormente la già forte passione di James Gunn per il cinema: il regista ha infatti ammesso di essere grato per ogni giorno passato sul set e di essere sempre più innamorato del suo lavoro.