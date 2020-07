Taika Waititi e i fratelli Russo commentano insieme il cult Flash Gordon

Questo venerdì, Anthony e Joe Russo saranno raggiunti dal collega Taika Waititi per il nuovo episodio della loro serie in streaming Russo Bros. Pizza Film School. In pratica questo episodio combinerà i registi di film come Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit.

I tre registi guarderanno e commenteranno quindi insieme ai fan il film Flash Gordon, cult diretto da Mike Hodges, ispirato all'omonimo personaggio dei fumetti fantascientifici ideato nel 1934 da Alex Raymond e qui interpretato da Sam J. Jones e dove le musiche furono composte dai Queen, al loro primo impegno con una colonna sonora.

"Flash Gordon è probabilmente il film che ho guardato più di ogni altro nella mia intera vita - ha rivelato Joe Russo - Uscì nel 1980 e Cleveland era appena andata in bancarotta nel 1979. Cleveland era una città forte per la sua economia e quando l'industria crollò nei primi anni '70 la città sprofondò e questo film uscì in un momento in cui aveva bisogno di distrazione. Ricordo che quando andai al cinema a vederlo con mio zio Ron avevo 10 anni e lo adorai assolutamente. Non riuscivo a smettere di parlarne, sono sicuro di essere tornato al cinema a rivederlo almeno due o tre volte e quando l'anno dopo uscì in Betamax lo vedevamo di continuo. La soundtrack è forse la più ascoltata della mia vita".

"Amo il modo in cui hanno abbracciato lo stile da space opera ed è così sopra le righe - ha commentato Waititi - e ha anche alcune immagini davvero stimolanti a livello visivo". Il regista ha poi indicato il film del 1980 tra le sue influenze per Thor: Ragnarok alla Marvel. Waititi è anche collegato a un adattamento animato del personaggio per Disney.