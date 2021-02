Taika Waititi festeggia San Valentino e condivide una sua foto insieme a Bong Joon-ho

Attualmente impegnato nella riprese dell'attesissimo Thor: Love and Thunder e anche nella post-produzione di quello che sarà il suo prossimo film in linea temporale, Next Goal Wins con Michael Fassbender, Taika Waititi ha trovato il tempo per condividere via Instagram una sua vecchia foto in compagnia di Bong Joon-ho.

L'idea è sempre quella dell'ironia alla base di post dell'autore di Jojo Rabbit e Thor: Ragnarok, e infatti la foto dello scorso anno ritraeva insieme durante la stagione dei premi i due registi appena scesi da un aereo. Durante lo scorso anno, infatti, essendo stati tra gli autori più premiati della stagione, i due hanno condiviso molto tempo insieme, divenendo molto amici. Non esiste momento migliore, quindi, per dimostrare amore o affetto che nel giorno esatto di San Valentino.



Nel frattempo, le riprese di Thor: Love and Thunder continuano senza intoppi in Australia, e Natalie Portman è finalmente arrivata sul set della pellicola di Waititi, ma sarà davvero la Portman la protagonista di Thor 4? Una nuova teoria lo spiegherebbe. Ricordiamo infatti che Jane Foster diventerà la potente Lady Thor come del resto accade nei fumetti.

Nel ricco cast di Thor: Love and Thunder troveremo anche Christian Bale nel ruolo di Gorr, il Macellatore di Dei, villain della storia, Dave Bautista come Drax, Sean Gunn come Kraglin, Tessa Thompson nei panni di Valkyria, Jamie Alexander nel ruolo di Sif e anche un cameo di Matt Damon, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche americane il 6 maggio 2022.