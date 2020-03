Taika Waititi è un eccentrico messia nel trailer di Seven Stages To Achieve Eternal Bliss

MarVista Entertainment ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Seven Stages To Achieve Eternal Bliss, commedia nera presentata al Tribeca Film Festival 2018 che sta finalmente per debuttare nelle sale americane e in home video.

Diretto da Vivieno Caldinelli, il film segue le vicende di una giovane coppia, dopo essersi trasferita in un nuovo appartamento, scopre che la vasca della loro nuova dimora viene spesso utilizzata da dei cultisti che vogliono suicidarsi per raggiungere l'illuminazione. Il leader della setta, come potete vedere nel filmato, non è altri che un Taika Waititi in versione messia.

I due protagonisti sono interpretati da Kate Micucci e Sam Huntington, mentre il resto del cast include Brian Posehn, Maria Bamford, Josh Brener, e Mark McKinney. Inoltre Dan Harmon, co-creatore di Rick and Morty, apparirà nei panni di un esausto detective.

Seven Stages To Achieve Eternal Bliss uscirà nei cinema degli Stati Uniti il prossimo 6 marzo, dopodiché sarà reso disponibile per l'home video a partire dal 17 marzo.

Per quanto riguarda Waititi, che ha in programma anche dei ruoli davanti alla macchina da presa per Free Guy e The Suicide Squad, conclusa la produzione di Next Goal Wins con Michael Fassbender potrà dedicarsi in pieno allo sviluppo di Thor: Love and Thunder, le cui riprese dovrebbero iniziare già in estate in vista dell'uscita a novembre 2021.