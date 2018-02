Taika Waititi è divertentissimo nella clip in cui spiega perché ha girato Thor: Ragnarok!

Il regista di, ha dato un'esilarante spiegazione video del motivo per il quale ha girato il cinefumetto sull'Odinson...

Ci sono diversi motivi per i quali amare Thor: Ragnarok, e uno di questi è certamente Taika Waititi, il regista prima quasi sconosciuto (ai più) che ha fatto il grande salto nel cuore dei fan, grazie non solo al suo talento alla regia, ma anche per la sua spumeggiante personalità. E anche stavolta non si smentisce.

In un esilarante video postato via social, il regista del film sul Dio del Tuono (il numero 3), ha spiegato le motivazioni per le quali ha deciso di girare questo cinecomic Marvel.

Con il rilascio imminente del DVD/Blu-ray, io9 ha rilasciato una clip fantastica di introduzione, nella quale il regista si presenta e spiega perché abbia creato Thor: Ragnarok citando, tra le ragioni principali, “i kudos e i followers su Twitter!” Poi fa un breve excursus sul sogno di diventare regista e sul fatto che i suoi genitori gli rinfaccino il fatto di non essere J.J. Abrams.

Ma è la sua descrizione di Thor: Ragnarok è la ciliegina sulla torta: "Quello che volevo era catturare l'essenza di peter Pan, con un pizzico di Terminator 2 e una spruzzata di Independence Day, un poò di Sul Lago Dorato con l'aggiunta del tono di Beaches, mescolato con My Fair Lady. Penso di esserci riuscito!"

Voi che ne dite?

Thor: Ragnarok arriva in digitale il 20 febbraio e poi in Blu-ray il 6 marzo (USA).