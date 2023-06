Taika Waititi critico sulla propria eredità artistica:'Sarà obsoleta e irrilevante'

Intervistato da The Hollywood Reporter, il regista di Thor: Ragnarok Taika Waititi, nonostante il successo ottenuto in prodotti molto diversi fra loro come Star Wars, il Marvel Cinematic Universe e Jojo Rabbit, si è espresso in termini molto critici riguardo la propria eredità artistica nei prossimi decenni.

"Ho 47 anni. Mio Dio, meno pressione. Le persone sono così ossessionate dai like o lasciarsi dietro un'eredità, essere ricordate. Ecco il punto: nessuno si ricorderà di noi. Come si chiama il regista di Casablanca? Probabilmente uno dei più grandi film di tutti i tempi. Nessuno conosce il suo nome. Come ca**o mi aspetto di essere ricordato? Quindi, chi se ne frega? Viviamo, facciamo dei film. Saranno obsoleti e irrilevanti tra 15 o 20 anni. E così sarò io, e poi morirò e qualcun altro potrà farli. Tutta questa idea di inseguire, inseguire, inseguire questa vita. Dobbiamo davvero lavorare così duramente? Forse no" ha spiegato Waititi.



Attualmente, Taika Waititi è in trattative per Klara and the Sun, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo bestseller del 2021 dell'autore di Never Let Me, Kazuo Ishiguro. Il film racconterà la storia di Klara, una ragazza robot creata per impedire agli adolescenti di sentirsi soli. La storia di come cerca di salvare una famiglia di umani con cui vive.



Inoltre, Taika Waititi dirigerà Tower of Terror, il prossimo film con protagonista la star Marvel Scarlett Johansson.