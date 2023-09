Taika Waititi sulle critiche a Thor 4:'Se volete i film come i fumetti, leggete i fumetti'

Taika Waititi è tornato a parlare di Thor: Love and Thunder, quarto capitolo MCU dedicato al personaggio interpretato da Chris Hemsworth. La resa del film non ha soddisfatto molti fan, che si aspettavano qualcosa di diverso dopo quanto visto in Thor: Ragnarok, diretto proprio da Waititi. Il regista ha reagito così alle critiche.

Nel libro ufficiale di Thor 4, Waititi ammette di aver faticato a trovare il tono adeguato alla storia del film, nel quale doveva esserci un cameo di Jeff Goldblum:"È una battaglia continua perché voglio che i miei film siano divertenti e voglio che contengano molto umorismo, per prendere in giro non solo l'idea del Vichingo Spaziale, ma anche gli esseri umani. Come ci facciamo strada a fatica su questo pianeta".



"Il lato della commedia è molto serio e la storia di Jane è particolarmente tesa. E quindi cercare di trovare dell'umorismo attorno a quella roba, oltre a renderla una storia emozionante sarebbe stato sempre difficile. E abbiamo lottato, abbiamo lottato durante il montaggio fino a quando non abbiamo finito il film" ha proseguito Waititi "Abbiamo fatto scene divertenti e scene molto più tragiche sul cancro. Alcuni spettatori hanno davvero apprezzato la parte umoristica, alcuni volevano fosse proprio come nei fumetti. Ma se lo vuoi esattamente come nei fumetti leggiti il fumetto. Devi cambiare le cose qua e là per trasformarlo in un film".



Sul nostro sito potete scoprire cosa ne pensiamo su Thor: Love and Thunder, con Chris Hemsworth e Natalie Portman.