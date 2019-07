Taika Waititi ha convinto personalmente Natalie Portman ha tornare come la Potente Thor

La Fase 3 è ormai ufficialmente conclusa e dopo il San Diego Comic-Con 2019 ci siamo ormai affacciati sulla Fase 4 del MCU, il cui film apripista sarà il Black Widow di Cate Shortland e che continuerà poi con altri progetti intriganti e già molto attesi, come ad esempio il Thor: Love and Thunder di Taika Waititi.

Come sappiamo, fattore più importante e catalizzatore dell'attenzione mediatica e dei fan è stato l'annunciato ritorno di Natalie Portman nei panni non solo di Jane Foster, ma anche della Potente Thor, prima versione femminile del Dio del Tuono creata in una straordinaria e tematicamente rilevante run di Jason Aaron.



In una recente intervista, comunque, il presidente Marvel Studios, Kevin Feige, ha rivelato che il ritorno della Portman si deve esclusivamente alla tenacia di Waititi e al suo amore per la storia di Aaron, visto che ha così spiegato: "Alla Marvel adoriamo quella run. Tra le più recenti, è sicuramente una delle più belle storie a fumetti raccontate. Taika Waititi ha letto la storia de La Potente Thor proprio mentre stava girando Thor: Ragnarok. Quando ha accettato di tornare a dirigere un quarto film ha detto 'come facciamo adesso?' Questo sarà un film davvero molto grande che si ripiegherà in più elementi. E questa è una parte davvero importante. Lui ci ha proposto di adattarla e noi abbiamo subito detto di sì. La sua idea ci è piaciuta davvero molto. Così abbiamo contattato Natalie e l'entusiasmo di Taika e la sua passione per la storia hanno convinto Natalie a tornare".



Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale il 5 novembre 2021.