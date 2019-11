Taika Waititi ha confessato di non aver nemmeno tentato con gli studios per Jojo Rabbit

Un bambino di dieci anni vive in Germania nella seconda metà della Seconda Guerra Mondiale. Il piccolo desidera così essere un bravo nazista da creare un amico immaginario: Adolf Hitler. Così facendo il ragazzino scopre che la madre sta nascondendo un'adolescente ebrea dietro il muro di casa. Questa è la premessa di Jojo Rabbit di Taika Waititi.

Certamente non una trama accomodante e rassicurante per questo film, adattamento del romanzo di Christine Leunens, Caging Skies (nel quale non esisteva un Hitler immaginario). Taika Waititi non se l'è fatto sfuggire e ne ha realizzato una commedia satirica con Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Thomasin McKenzie, Roman Griffin Davis e, ovviamente, lo stesso Waititi.

Il film ha vinto il premio del pubblico al Toronto International Film Festival e aprirà tra pochi giorni la 37ma edizione del Torino Film Festival.



Certamente è complicato realizzare al giorno d'oggi una satira sui nazisti ma in passato altri titoli scomodi - ad esempio The Producers - si scontrarono su questo tipo di problematiche.

"Mi aspettavo che il film dividesse, ho capito sin da subito che sarebbe stata una cosa molto difficile da realizzare, quindi non mi sono davvero preoccupato più di tanto. Ho inviato la sceneggiatura e ho lasciato che parlassero. Trovo sia molto difficile iniziare una conversazione con 'Si tratta di un ragazzino della Gioventù Hitleriana'. Un enorme cambiamento. E poi quando dico 'Oh, non preoccuparti, c'è dell'umorismo". A quel punto la situazione peggiora. Ci sono voluti sette anni per realizzare Jojo Rabbit e recentemente Taika Waititi ha zittito Donald Trump dopo le sue considerazioni su Siria e Turchia.