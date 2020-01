Taika Waititi rivela quando inizieranno le riprese di Thor: Love and Thunder

Una volta terminate le riprese di Next Goal Wins, Taika Waititi potrà lavorare all'atteso Thor: Love and Thunder, di cui ha fornito un aggiornamento durante una recente intervista con Variety.

"Ci trasferiremo a Sydney intorno ad Aprile, forse. E dopo probabilmente inizieremo le riprese intorno ad agosto" ha spiegato Waititi, che torna alla regia di un capitolo sul Dio del Tuono dopo aver diretto Thor: Ragnarok nel 2017.

Il regista ha dunque confemrato i report sul fatto che il film verrà girato nei Fox Studios di Sydney - di proprietà della Disney in seguito all'acquisizione della 20th Century Fox - dove tra poche settimane si terranno anche le riprese di Shang-Chi.

Visti i recenti avvenimenti, Variety ha chiesto al regista se gli incendi che stanno affliggendo l'Australia in questi giorni avranno delle ripercussioni sulla produzione di Thor 4. "Non saprei. È assurdo quello che sta accadendo laggiù. Continua a leggere notizie ogni giorno e sembra sempre peggio" ha risposto Waititi. "È un caos assoluto."

Questa notte Waititi parteciperà alla cerimonia dei Golden Globes 2020, dove il suo Jojo Rabbit è stato nominato come miglior film commedia o musicale insieme a Rocketman, Knives Out, Dolomite is My Name e al C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.