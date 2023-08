Taika Waititi compie 48 anni: 'I miei film non sono come quelli con Will Ferrell'

Che piaccia o meno il suo tipo di comicità, Taika Waititi è riuscito sin dal primo momento a farsi riconoscere dietro la macchina da presa con uno stile sicuramente peculiare, per quanto talvolta di successo (Jojo Rabbit, What We Do in the Shadows), talvolta meno (i vari Thor). Ma che tipo di cinema comico vuole esprimere il nostro?

Espressosi in maniera critica sulla propria eredità artistica, Waititi (che oggi compie 48 anni) ha in effetti le idee ben chiare su come vuole che il pubblico recepisca il suo modo di fare comicità: va benissimo la risata, ma che non lo si confonda con un certo tipo di commedia che punta alla pancia senza solleticare anche altro.

"Tutto cambia quando cominci a provare a vendere il tuo film. Parte di te sente che le cose ti stanno sfuggendo di mano. Per quanto mi riguarda, non voglio che la gente pensi ai miei film come quelle commedie che ti fanno ridere di continuo, tipo i film con Will Ferrell o qualcosa del genere, perché non lo sono" sono state le parole del regista al riguardo. Cosa ne dite? Pensate che i film di Taika Waititi si collochino in effetti in un'altra categoria? Diteci la vostra nei commenti!