Taika Waititi, la classifica dei suoi ruoli migliori aspettando Chi segna vince

La tradizione dei registi che compaiono nei loro film in cameo o ruoli secondari è un'abitudine che fa parte del mondo del cinema fin dalle sue origini. Alcuni, però, hanno reso questa abitudine un loro marchio di fabbrica. Un esempio è sicuramente Taika Waititi, sempre comparso nei suoi film.

Il regista neozelandese è sempre stato noto per avere un ego particolarmente grande. Questa sua caratteristica, molto spesso, la riversa all'interno dei suoi film comparendo in alcuni ruoli. Nel corso della sua carriera Waititi ha vestito nelle sue pellicole, sia i panni di protagonista che di personaggio secondario concedendosi anche divertenti cameo in alcuni film minori. Dopo la presentazione di Next Goal Wins al Toronto Film Festival, si è scoperto anche il ruolo che vestirà Waititi nella pellicola: un prete. Ma quali sono stati i migliori personaggi da lui interpretati all'interno dei suoi film?

Uno dei ruoli più iconici del regista è stato sicuramente quello di Korg, il roccioso amico di Thor presentato per la prima volta in Thor: Ragnarok, terzo capitolo della saga sul Dio del Tuono e primo diretto da Waititi. A vincere il premio di "personaggio più divertente, invece, è Viago, uno dei vampiri protagonisti del mockumentary What We Do in the Shadows. Con Next Goal Wins sarà la seconda volta che Waititi vestirà i panni di un prete in Hunt for the Wilderpeople. Nella top dei migliori ruoli interpretati dal regista/attore suoi prodotti ci sono due personaggi che difficilmente potranno essere superati: Hitler e Barbanera. Il primo, spalla del protagonista in Jojo Rabbit è una parodia molto ispirata del dittatore, in un tentativo ben riuscito di parodizzare il nazismo. L'ultimo, invece, è la sua interpretazione più recente nei panni del co-protagonista di Our Flag Means Death, serie da lui prodotta.

Waititi si è ritrovato nella bufera per la rappresentazione di un personaggio transgender in Next Goal Wins. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!